Il ciclone si sposta sullo Ionio: instabilità fino a domani, migliora domenica

Come ampiamente previsto da giorni (per non dire settimane) il primo impulso di aria fredda che si è gettato sul Mediterraneo si è evoluto in una spettacolare ciclogenesi dalle caratteristiche esplosive (rapida perdita di pressione nell’arco delle 24 ore) che ha fatto registrare dei valori barici quasi da record sulla Sardegna. Basti pensare che in alcune località della Sardegna, in poco meno di 24 ore, è stato registrato un calo della pressione di ben -18 hPa. A Messina e lungo l’area dello Stretto di Messina il barometro è sceso al di sotto dei 987 hPa, mentre picchi inferiori ai 986 hPa sono stati registrati alle Eolie (visto la vicinanza dell’occhio del ciclone).

Ora che il ciclone extratropicale (nessun uragano o “medicane”!!) si allontana sullo Ionio, in direzione della Grecia, sulla Sicilia iniziano ad irrompere i più freddi e turbolenti venti di tramontana che dispenseranno residue piogge e rovesci lungo tutta la costa tirrenica e sull’area dello Stretto di Messina.

I venti di tramontana determineranno, durante la giornata, anche un significativo calo delle temperature e della quota neve, che sui Nebrodi potrà spingersi al di sotto dei 900-800 metri, mentre sui Peloritani si attesterà poco sopra i 900-1000 metri. Pertanto saranno possibili imbiancate sulle cime di Dinnamare e monte Scuderi. Da domani, sabato 26 gennaio, persisterà ancora, specialmente al mattino, un po' di instabilità sulle località della costa tirrenica, con residue piogge, molto isolate, che andranno a diradarsi nel corso della giornata.

Tempo improntato sulla variabilità negativa lungo l’area dello Stretto di Messina, dove le schiarite e gli ampi spazi soleggiati si alterneranno al passaggio di nubi, anche compatte, che potranno arrecare delle piogge, soprattutto in mattinata. Per un miglioramento più deciso occorrerà aspettare fino al tardo pomeriggio e alla serata successiva, con l’avanzata di maggiori e ampi spazi di sereno e la totale cessazione delle precipitazioni.

I cieli appariranno limpidi e stellati in nottata, grazie alla pulizia dei venti da Nord che renderanno l’atmosfera molto tersa. Spirerà in modo molto sostenuto, a tratti intenso, la tramontana che renderà il Tirreno molto mosso, quasi calmo lo Stretto sotto costa e mosso lo Ionio.

Domenica 27 gennaio tornerà finalmente il bel tempo con prevalenza del sole su tutti i settori e clima che tenderà a farsi sempre più mite. Fra il pomeriggio e la serata da ovest cominceranno ad avanzare banchi di nubi basse, in prevalenza stratocumuli, che cominceranno a sporcare un po' il cielo. I venti, inizialmente deboli settentrionali, e da Ovest sul Tirreno, cominceranno a ruotare dai quadranti meridionali, con una bava di vento in serata.

Quella di lunedì 28 gennaio sarà una giornata che si aprirà all’insegna dei del cielo grigio, con delle deboli piogge alternate a lunghe pause asciutte. Dovrebbe migliorare, ma molto gradualmente, dal pomeriggio/sera. I venti spireranno dai quadranti occidentali, risultando sostenuti sul Tirreno a largo, deboli sullo Stretto, con delle temporanee calme di vento attese in serata sullo Stretto e lo Ionio.

Anche la giornata di martedì 29 gennaio sarà caratterizzata dalle medesime condizioni anche se la probabilità di precipitazioni sembra essere bassa, almeno per il momento.