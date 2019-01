Un inizio 2019 piuttosto freddo, arriva da Nord l'ennesima perturbazione

Il 2019 in riva allo Stretto di Messina, così come in molte altre località del sud Italia, si è aperto all’insegna del freddo, con temperature ben al di sotto delle tipiche medie di gennaio. Basti pensare che dal 31 dicembre ad oggi sulla città dello Stretto le temperature minime si sono mantenute sempre su valori inferiori ai +10°C (valore medio delle temperature minime per gennaio), con un picco di ben +4,0°C, registrato il 5 gennaio, giorno in cui la città venne interessata da brevi gragnolate e qualche fiocco umido svolazzante spinto dalla tramontana.

Un lungo periodo freddo, seppur senza troppi eccessi, e con valori di gran lunga lontani dagli storici record di freddo registrati durante le grandi ondate di gelo che hanno caratterizzato il secolo scorso. Valori ben più bassi dei +0,8°C stabiliti la mattina del 31 dicembre 2014, durante l’ultima grande nevicata.

Nel frattempo, malgrado lo spostamento del freddo verso levante, una nuova perturbazione da nord-ovest produrrà un nuovo significativo peggioramento del tempo che sarà accompagnato da un rapido incremento della copertura nuvolosa, a cui si assoceranno delle piogge sparse e dei rovesci intermittenti, pronti a bagnare a macchia di leopardo le coste tirreniche, l’area dello Stretto di Messina ed in seguito pure parte della zona ionica.

Nel corso del pomeriggio e della serata successiva questo fronte si allontanerà sullo Ionio, evolvendo in una profonda ciclogenesi che richiamerà verso la Sicilia intensi e turbolenti venti di maestrale e tramontana, che oltre a far diminuire le temperature riporteranno nuove piogge sparse e nevicate fin dai 1200 metri, sui Nebrodi e sulle vette più alte dei Peloritani.

L’instabilità si protrarrà fino alla serata, con fenomeni intermittenti, alternati a pause asciutte, accompagnati da raffiche di vento e da progressivo calo delle temperature, su valori inferiori ai +10°C a livello del mare.

La ventilazione settentrionale, che già dal primo pomeriggio sfonderà a raffiche sullo Stretto, renderà tutti i mari da mossi a molto mosso il Tirreno, con conseguenti disagi nei collegamenti marittimi con le isole Eolie.

Nella mattinata di martedì 15 gennaio il tempo migliorerà un po' ovunque grazie alla rimonta, da ovest, dell’alta pressione delle Azzorre che ripristinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato su buona parte del messinese. Solo lungo le coste tirreniche al mattino sarà presente un po' di nuvolosità. Nel pomeriggio prevarranno gli spazi soleggiati su tutti i settori.

Le temperature sono attese in lieve aumento le massime, mentre i venti settentrionali andranno ad attenuarsi, rendendo i mari per lo più mossi o poco mossi. Quella di mercoledì 16 sarà una giornata che si aprirà all’insegna dei cieli sereni o poco nuvolosi, ma con graduale aumento della nuvolosità alta e stratificata da ovest.

I venti al suolo inizieranno a ruotare da Sud e S-SO, annunciando l’avvicinamento da ovest di un nuovo fronte che dovrebbe interessare maggiormente la Sicilia occidentale. Temperature previste in aumento. Mari in genere poco mossi.

Daniele Ingemi