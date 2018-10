Piogge molto abbondanti in nottata: breve tregua domani, ma da giovedì...

Quella appena trascorsa è stata una nottata di severo maltempo, con piogge continue, rovesci e temporali davvero intensi che nel giro di poche ore hanno riversato un ingente quantitativo d’acqua, variabile dai 50-60 mm di Messina agli oltre 100 mm caduti sull’area ionica, con picchi sui 200 mm sui rilievi. Da Capo Peloro a Capo Passero gli accumuli registrati raggiungono quasi ovunque valori a tre cifre che risultano compresi tra i 100 mm di Pachino (SR) ai 299.2 mm di Linguaglossa Etna Nord. Tali valori potrebbero ancora aumentare visto che sull'area oggi potrebbero insistere residui rovesci. Nel messinese la località più piovosa è stata Antillo, dove in meno di 24 ore sono caduti fino a 138,4 mm di pioggia, parliamo di ben 138,4 litri per metro quadrato. Notevolissimi pure i 106 mm di Montalbano Elicona e gli oltre 90 mm caduti a Fiumedinisi, per lo più accumulati durante la risalita dei forti temporali della serata e della scorsa nottata. Da parecchio tempo non si vedevano precipitazioni così abbondanti ed intense distribuite su un’ampia porzione di territorio. Fortunatamente, nonostante il rapido ingrossamento di molti torrenti, soprattutto l’Agrò e i torrentelli del taorminese e giardinese, non si sono registrate grosse criticità, a parte delle frane sulle strade di montagna e il temporaneo allagamento delle principali arterie stradali.

E’ vero che il grosso del maltempo è ormai alle spalle, ma fino alla giornata di domani, martedì 16 ottobre, il tempo continuerà a rimanere instabile e inaffidabile, con il rischio di nuove piogge e rovesci, a tratti con scrosci intensi, che diverranno sempre più intermittenti, ed alternati a maggiori pause asciutte. Questi fenomeni si concentreranno sull’area ionica, da Taormina ai quartieri della zona sud di Messina, grazie alla resistenza nei bassi strati di un umido flusso sciroccale, pronto ad ammassare nuova umidità lungo le coste, risalendo fino allo Stretto di Messina. Per un miglioramento definitivo non ci resta che pazientare ancora fino a domani, quando il progressivo rialzo della pressione atmosferica favorirà un riassorbimento della circolazione depressionaria, ora in lento spostamento verso lo Ionio, responsabile di questa intensa fase perturbata.

Da domani, martedì 16 ottobre, si cominceranno ad aprire maggiori porzioni di cielo sereno o poco nuvoloso, alternato al transito di nubi, che si faranno un po' più compatte sulla costa ionica, anche a causa dell’eccessiva umidità accumulata nei bassi strati. I venti continueranno a spirare deboli da S-SE e da SE sul Tirreno, rendendo i mari da poco mossi a mossi. Quella di mercoledì 17 ottobre rischia di essere una giornata interlocutoria, in vista, purtroppo, di un nuovo peggioramento (con dinamiche simili), che potrebbe colpire nuovamente la costa ionica e pure l’area dello Stretto di Messina. La persistenza di questa grande anomalia barica sull’Europa orientale, con un enorme anticiclone di blocco fra i Paesi Baltici e la Russia, continuerà a favorire l’isolamento di circolazioni depressionarie pronte a rendersi autonome, per più giorni, sui mari che circondano la Sicilia, favorendo anche l’attivazione di umidissimi flussi secondari dai quadranti orientali che rischiano di dare origine a fasi di maltempo veramente intense. Di questo passo, entro la fine di ottobre, molte località della Sicilia orientale rischiano di registrare accumuli pluviometrici “eccezionali”, se non addirittura da “record”.

