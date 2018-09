Prosegue la lunga estate "settembrina", solo un pò di nubi martedì

Come vi ho spiegato nei giorni scorsi dovremo farci l’abitudine a questo tipo di tempo. Di certo non basta il passaggio di un veloce fronte di nubi o un po' di instabilità pomeridiana per mettere fine alla bella stagione. Dal punto di vista sinottico sullo scenario euro-atlantico non sono previsti cambiamenti sostanziali della circolazione, favorendo così una prosecuzione del bel tempo e del clima stabile. Insomma, dell’autunno e della fatidica svolta annunciata a gran voce dai soliti giornali e siti "strilloni", non vi sarà nessuna traccia. E di certo non sarà il passaggio di locali e innocui annuvolamenti medio-alti (di origine nordafricana), per deboli infiltrazioni di aria umida in quota, a mettere fine alla bella stagione. Ci vuol ben altro per far collassare la stagione estiva, con molta probabilità non se ne parlerà prima della seconda o terza decade del mese di ottobre.

La giornata di oggi, domenica 16 settembre, sarà condizionata dal tempo stabile e soleggiato su tutto il messinese, con una prevalenza di cieli poco nuvolosi un po' su tutti i settori. Qualche nube innocua sarà presente solo in prossimità dei rilievi. Sarà la tipica giornata dal clima tardo estivo, ideale per le ultime tintarelle o le escursioni in barca sui nostri litorali. Difatti i venti soffieranno molto debolmente dai quadranti settentrionali rendendo i mari poco mossi al mattino e quasi calmi fra il pomeriggio e la serata. Le massime dovrebbero raggiungere punte di oltre +28°C +29°C, minime sui +21°C +22°C.

Anche lunedì 17 settembre permarrà questa fase di tempo stabile e soleggiato, con cieli in larga parte poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio un po' di nubi cominceranno a svilupparsi sui rilievi più interni, specialmente fra Nebrodi ed Etna, senza pero portare precipitazioni. In serata velature (composte da cirri e cirrocumuli) dal Tirreno potrebbero scivolare fino allo Stretto di Messina, regalando qualche suggestivo effetto cromatico al tramonto. Venti molto deboli, con leggera componente da Sud nello Stretto. Mari quasi calmi.

Nella giornata di martedì 18 settembre si assisterà, fin dal mattino, ad un aumento della copertura nuvolosa, per l’arrivo da ovest dei resti di una perturbazione atlantica che impattando contro il blocco anticiclonico presente sul Mediterraneo tenderà ad andare in “frontolisi” (a dissiparsi) al traverso della Sardegna. Una parte dei resti di questo fronte raggiungeranno pure la Sicilia e il messinese, rendendo i cieli nuvolosi nel corso della giornata, ma senza arrecare alcun tipo di fenomeno. Durante il pomeriggio qualche annuvolamento un po' più spesso si potrebbe sviluppare nell’area montuosa fra i Nebrodi e l’Etna, altrove permarranno i cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi. Nonostante le nubi il clima sarà caldo, con temperature massime a cavallo dei +30°C in pieno giorno e minime elevate di +22°C +23°C. I venti continueranno ad essere molto deboli a prevalente regime di brezza sulle coste. Mari quasi calmi. Nel medio termine non si intravede ancora nessun cambiamento degno di nota. Eppure sulla carta l’autunno meteorologico è iniziato lo scorso 1 settembre.

Daniele Ingemi