Schiarite illusorie, attenzione al peggioramento atteso in serata

Dopo le piogge e i temporali di ieri, stamattina è tornato a splendere il sole. In realtà il miglioramento di queste ore sarà solo illusorio. Difatti, come anticipato nei giorni scorsi, il minimo di bassa pressione che si è isolato sul nord della Tunisia già dal pomeriggio, invece di evolvere verso levante, risalirà nuovamente verso il Tirreno, convogliando verso la Sicilia un flusso di tiepide e umide correnti di scirocco e ostro che già a partire dalle prossime ore enfatizzeranno l’instabilità, favorendo lo sviluppo di nuovi sistemi temporaleschi a mesoscala (grossi corpi nuvolosi composti da vari temporali aggregati in un unico sistema nuvoloso) che dal Canale di Sicilia risaliranno verso l’omonima isola, apportando un nuovo peggioramento già dalle prossime ore. Sul messinese e lungo lo Stretto di Messina, malgrado le temporanee schiarite, l’atmosfera continuerà a restare instabile, fino a diventare molto instabile nel pomeriggio, quando una avvezione di aria molto umida, in risalita dal Canale di Sicilia, raggiungerà pure le coste del messinese ionico ed in seguito lo Stretto, provocando un aumento delle nubi, prima dell’arrivo delle prime piogge, a cominciare dal taorminese. In riva allo Stretto di Messina i fenomeni, sotto la spinta di un debole flusso sciroccale, dovrebbero entrare non prima del tardo pomeriggio/sera, con piogge e possibili rovesci di stampo temporalesco che si muoveranno da sud verso nord. Le precipitazioni potrebbero risultare di moderata, a tratti anche forte intensità, e rischiano di lasciare sul terreno accumuli anche di una certa consistenza.

Queste precipitazioni in tarda serata riusciranno a sconfinare pure sulle coste tirreniche, sotto forma di piogge sparse, mentre dei rovesci dovrebbero raggiungere i Nebrodi meridionali e l’area dei Peloritani. Le temperature, a partire dalla prossima serata, potranno subire un ulteriore lieve calo, con minime a cavallo dei +18°C. I venti spireranno da deboli a moderati da S-SE fra lo Ionio e lo Stretto, deboli da est sul Tirreno, in rapida rotazione da Ovest e O-NO in serata. Mari da poco mossi a mossi, fino a localmente molto mosso il Tirreno a largo e lo Ionio, quest’ultimo per onde lunghe da Est. L’instabilità si farà sentire anche nella giornata di domani, venerdì 5 ottobre, che si dovrebbe aprire all’insegna di cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi sull’area ionica. Nel corso del pomeriggio la risalita di una “linea di convergenza venti” sullo Ionio creerà l’ambiente ideale per lo sviluppo di nuovi temporali, anche intensi, che per fortuna, salvo sorprese, dovrebbero rimanere relegati poco a largo delle coste ioniche, prima di andare ad impattare sul reggino ionico e sul catanzarese. Nel frattempo qualche rovescio potrebbe riuscire a sconfinare fra la costa ionica e l’imboccatura sud dello Stretto. I venti continueranno a spirare da S-SE e SE sullo Ionio, presentando temporanei rinforzi sullo Stretto. Mari da mossi a molto mosso lo Ionio, con onde lunghe da E-SE e SE che nel corso della giornata potrebbero risalire fino a dentro lo Stretto di Messina, creando nuove intense risacche.

Anche la giornata di sabato 6 ottobre sarà influenzata da questo tipo di tempo ancora instabile, con cieli pronti a spaziare dal poco nuvoloso all’irregolarmente nuvoloso, ma con nubi più consistenti proprio sulla costa ionica e lungo il settore meridionale dello Stretto di Messina al mattino. Qui sarà possibile qualche fenomeno, in termini di pioggia e qualche isolato rovescio. Andrà decisamente meglio sulla costa tirrenica dove prevarranno i cieli parzialmente nuvolosi o poco nuvolosi. Fra il pomeriggio e la serata è atteso un deciso miglioramento, con l’arrivo di ampie schiarite e porzioni di cielo sereno (per aria molto secca in quota). Dal punto di vista termico non sono attesi grossi mutamenti, con massime sui +23°C o poco sopra e minime notturne sui +17°C +18°C. I venti torneranno a spirare deboli meridionali, con una prevalenza dell’ostro e dello scirocco fra Ionio, Stretto di Messina e Tirreno.

Daniele Ingemi