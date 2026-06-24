Mezzo di MessinaServizi precipita dalla scalinata della Passeggiata a mare

Danni al camioncino e ad un muretto ma nessun ferito

MESSINA – Un mezzo di MessinaServizi è precipitato, ribaltandosi su un fianco, da una scalinata dalla Passeggiata a mare. L’impatto ha provocato il danneggiamento di un muretto e di alcune fioriere ma per fortuna non si sono registrati feriti. Il conducente del mezzo non si trovava a bordo. A provocare l’incidente sarebbe stato un guasto al freno a mano. Il camioncino è stato poi rimosso dagli stessi operatori di MessinaServizi, con l’ausilio di un braccio meccanico.