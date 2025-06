Michael Douglas è arrivato a Taormina per inaugurare il Film Festival

Martedì 10 giugno l'inaugurazione con premio e film "Qualcuno volò sul nido del cuculo"

TAORMINA – Michael Douglas è approdato oggi a Taormina. Ed è stato accolto dalla direttrice artistica Tiziana Rocca. Il divo inaugura infatti martedì 10 giugno il Taormina Film Fest. L’attore e produttore, vincitore di due Premi Oscar e tra i più grandi protagonisti della scena hollywoodiana, riceverà il Taormina Excellence Achievement Award al Teatro Antico.

Sottolineano gli organizzatori: “L’evento rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare l’inimitabile carriera di Douglas, che da oltre cinquant’anni incarna con carisma, talento e impegno la grande tradizione cinematografica americana. Per l’occasione, sarà proiettato il capolavoro Qualcuno volò sul nido del cuculo (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), prodotto da Douglas nel 1975 e vincitore di cinque Premi Oscar, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua uscita”.