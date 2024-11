Michel Platini infiamma Santa Lucia del Mela

Il pallone d'oro francese ed ex numero 10 bianconero ospite per i 40 anni dello Juventus Club "Gaetano Scirea"

SANTA LUCIA DEL MELA – Una serata da incorniciare a Santa Lucia del Mela dove domenica 17 novembre è stato ospite uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Michel Platini calciatore francese leggenda indiscussa del calcio mondiale. Tre volte pallone d’oro, campione europeo nel 1984 e bronzo ai mondiali di Messico 1986. Nei suoi anni d’oro ha giocato alla Juventus, dal 1982 al 1987.

Proprio per questo lo Juventus Club “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela per festeggiare i suoi quarant’anni ha pensato di invitarlo e lui si è concesso in una serata in cui ha firmato autografi, fatto foto e ricordato alcuni aneddoti della sua esperienza torinese e non solo.

La serata è stata inoltre arricchita dalla partecipazione di ospiti illustri quali Monica Bertini, giornalista sportiva e conduttrice televisiva, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, Salvatore Giglio, storico fotografo ufficiale della Juventus dal 1974.