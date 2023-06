Milazzo, 500mila euro per la riforestazione della cittadella fortificata

Nuove aree verdi, biodiversità e giardini sensoriali alla cittadella fortificata di Milazzo, grazie ad un finanziamento da 500mila euro

MILAZZO – La cittadella fortificata di Milazzo si prepara ad accogliere il verde, dal Ministero della Transizione ecologica un finanziamento da 500.000 euro. Già approvato dalla giunta Midili su proposta dell’assessore Romagnolo il progetto esecutivo. L’iniziativa di riforestazione è stata finanziata insieme ad altri 38 presentati in tutta Italia e prevede un co-finanziamento da parte del Comune per 20.000 euro.

Nello specifico si parla di intervenire sugli ambienti della cittadella fortificata, secondo le disposizioni del MITE, così da favorire la biodiversità e permettere al tempo stesso la realizzazione di nuovi giardini a disposizione della cittadinanza.

«Il Masterplan – spiega l’assessore Romagnolo – individua le macro aree di progetto distinguendo i percorsi esistenti da quelli naturali di progetto, creando un insieme di prospettive naturali che si intrecciano tra ambienti del passato e ambienti del presente. Si prevede la creazione del “giardino dei sensi” in un’area strategica raggiungibile da qualsiasi percorso intrapreso dal visitatore alle spalle dell’ex Monastero delle Benedettine, pensato come una serie di piccoli percorsi interni, come una scacchiera di odori, colori ed emozioni olfattive. Sono state inoltre localizzate due aree da adibire a “Birdwatching” per osservare gli uccelli nel loro habitat, percorsi naturali per la visita dei resti archeologici, percorsi per accompagnare il visitatore attraverso giardini lineari e un’area pensata per lo svago dei più piccoli immersa nella natura».