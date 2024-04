Tragedia in via Rizzo. Sul posto i carabinieri che hanno avviati i primi accertamenti

MILAZZAO – Tragedia oggi pomeriggio una palazzina di via Giorgio Rizzo, a Milazzo. Per cause in fase di accertamento, un uomo di 72 anni è precipitato da un’impalcatura allestita nella tromba delle scale. L’impatto con il suolo è stato fatale. Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e i carabinieri che hanno subito avviato i primi accertamenti per ricostruire l’accaduto.