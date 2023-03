Milazzo: “riflettori gialli” sulle condizioni delle donne afgane e irachene

L’idea da una mozione presentata dai consiglieri Franco Russo, Lydia Russo e Franco Rizzo in occasione della festa della donna

MILAZZO – In occasione della festa della donna a Milazzo giunge la proposta di aderire alla campagna Anci, lanciata per sensibilizzare sulle condizioni delle donne in Afghanistan e Iraq. A presentare una mozione al riguardo i consiglieri Franco Russo, Lydia Russo e Franco Rizzo.

L’idea, accolta positivamente dall’assessore alle pari opportunità Beatrice De Gaetano, prevede l’illuminazione di palazzi e luoghi comunali con il colore giallo da sempre simbolo della festa della donna e colore del fiore rappresentativo della giornata: la mimosa.

Nel milazzese altre le iniziative dedicate alla festa della donna, come quella lanciata dall’associazione “Astrea – Amici delle Donne” che l’8 marzo sarà presente al Parco Corolla dalle 16.00 alle 20.00 per attività di informazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere.