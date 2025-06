Milazzo, acque di Ponente sicure. Arpa: nessuna anomalia

Il colore verde del mare di Milazzo, nella zona di Ponente, non è dovuto ad alcuna anomalia secondo quanto riportato dall’Arpa

MILAZZO (ME) – Le analisi condotte da Arpa Sicilia confermano la piena balneabilità delle acque di Ponente a Milazzo. Dopo alcune segnalazioni su un’anomala colorazione verdognola del mare, i controlli microbiologici e microscopici non hanno rilevato irregolarità.

Nel dettaglio, l’Arpa ha comunicato che “le analisi al microscopio eseguite sui campioni raccolti non hanno evidenziato alcun fenomeno anomalo attribuibile a bloom algali. Le specie fitoplanctoniche presenti risultano tipiche di un ecosistema marino in equilibrio, senza evidenze di rischi per la salute pubblica”.

La relazione tecnica è stata trasmessa al Comune di Milazzo, all’ASP di Messina e alla Capitaneria di Porto, che lo scorso 10 giugno aveva richiesto l’intervento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pippo Midili, che ha sottolineato come l’assenza di anomalie rappresenti un segnale importante in vista dell’estate a Milazzo, auspicando un forte afflusso turistico durante la stagione balneare.