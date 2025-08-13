Milazzo. Affidata la gestione del ricovero per cani e gatti

Milazzo: l’ex mattatoio affidato all’associazione Amici degli animali per la gestione di un rifugio per cani e gatti

MILAZZO – Affidata la gestione del ricovero per cani e gattile all’interno dell’ex mattatoio comunale di via Sardegna, a Fiumarella nel Comune di Milazzo. Il rifugio sarà gestito dall’associazione “Amici degli animali Barcellona – Milazzo”, l’unica a presentare manifestazione d’interesse dopo la riapertura dei termini da parte del Comune. L’ex mattatoio, da tempo abbandonato, è stato oggetto di interventi di bonifica e riqualificazione con la realizzazione di nove box per cani di grossa taglia e tre box modulari, oltre a uno spazio dedicato ai volontari e un’area separata per il gattile.

Convenzione e attività dell’associazione

L’associazione riceverà l’immobile in comodato d’uso gratuito per tre anni e dovrà occuparsi del censimento dei cani randagi, della loro identificazione e sterilizzazione, nonché della gestione delle adozioni e degli affidi temporanei. Sarà tenuta a stipulare convenzioni con veterinari per le vaccinazioni, a concordare con l’Amministrazione i piani operativi e a rendicontare trimestralmente le attività svolte. Il Comune ha inoltre disposto la liberazione di ogni altro immobile utilizzato per l’ospitalità di animali e riconoscerà all’associazione il rimborso delle spese documentate.

L’assessore Francesco Coppolino, firmatario della proposta della delibera, ha dichiarato: «La presenza di un “rifugio”, che a differenza del canile, prevede una permanenza limitata dell’animale, permetterà sicuramente una miglior gestione dei cani quali, dopo essere stati opportunamente curati e sterilizzati comunque potranno essere adottati. Un ennesimo segnale dell’impegno attivo nella tutela degli animali insieme alla grande attenzione e all’impegno profuso in questi anni dalle associazioni di volontari presenti sul territorio».