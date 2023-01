Milazzo. Aggiudicati i lavori per Piazza Marconi: il progetto

Una piazza smart e, al tempo stesso, realizzata nel rispetto dell’ambiente. Pronti a partire i lavori per Piazza Marconi, a Milazzo

MILAZZO – Entro la prossima stagione estiva Piazza Marconi, a Milazzo, cambierà completamente volto e destinazione. Questa la previsione dell’amministrazione mamertina, che annuncia l’assegnazione dei lavori alla ditta “Opera Appalti srl” di Torregrotta che ha offerto un ribasso del 34,56% su base d’asta.

I lavori, finanziati per 730mila euro, partiranno una volta espletate tutte le verifiche previste dalla legge a cui seguirà l’aggiudicazione definitiva. Ambizioso il progetto per il rinnovamento di Piazza Marconi, redatto dall’architetto Carmelo Dragà con il supporto dell’architetto Lucrezia Muscianisi, dall’Ingegnere Carmelo Allegra e dall’agronomo Pietro T. Formica.

Prima e grande novità riguarderà lo spazio destinato al verde pubblico, che sarà pari a 1046,95 mq. Ma la nuova piazza avrà anche un’anima “smart” strizzando l’occhio ai giovani: saranno realizzate, infatti, delle nuove panchine dotate di prese usb per ricaricare i dispositivi elettronici. Queste nuove panchine, in previsione di eventi ospitati in piazza, saranno dotate di un sistema di rotazione così da poter ampliare lo spazio a disposizione.

Il progetto prevede poi l’installazione di una nuova pavimentazione drenante, un sistema di videosorveglianza, l’installazione di giochi d’acqua e di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Per l’illuminazione delle piazza, infine, sarà utilizzata l’energia pulita realizzata dal “wind tree”. Un “albero del vento” capace di produrre energia eolica e solare che servirà, inoltre, a fornire energia elettrica alla struttura che sorgerà presso la piazza in sostituzione all’edificio dell’ex stazione ferroviaria -un intervento, quest’ultimo, ancora definire e che sarà realizzato in un secondo momento.

Soddisfatto il sindaco Midili, che commenta: «Come si presenta oggi Piazza Marconi è noto a tutti. Incuria e abbandono che si trascinano da decenni ma noi vogliamo guardare avanti trasformandola in una piazza moderna e tecnologica, nel polo delle attività giovanili. Riqualifichiamo un angolo di Milazzo poco frequentato dopo il trasferimento della stazione ferroviaria. L’intervento si raccorderà poi pure con la rifunzionalizzazione dell’intera zona e quindi non mi riferisco solo alla vecchia stazione Fs, ma anche all’ex scalo ferroviario che di recente abbiamo acquisito e che dovrà diventare non solo un parcheggio al servizio della città ma anche il Parco urbano di Milazzo».

