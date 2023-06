Milazzo. Riforestazione: al Castello un “giardino dei sensi” e birdwatching

L’obiettivo è la realizzazione di nuove aree verdi all’interno del Castello di Milazzo, grazie ad interventi finanziati per 500mila euro

MILAZZO – Il Comune di Milazzo avvia la procedura negoziata senza bando, in merito all’affidamento degli interventi di riforestazione del Castello di Milazzo per i quali sono stati finanziati 500mila euro dal Ministero della Transizione Ecologica con la co-partecipazione del Comune per 20mila euro.

Tra gli obiettivi, la realizzazione di un “giardino dei sensi” e di aree dedicate al birdwatching. Nel progetto, realizzato seguendo le linee guida del MITE, si è puntato a preservare la biodiversità locale così come a proporre nuove zone che favoriscano il benessere psico-fisico delle persone, oltre a favorire la realizzazione di nuove aree verdi sul territorio.

Articoli correlati