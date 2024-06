Milazzo, “Ama Te Stess@ Estate 2024”. Sport e screening gratuiti

Si tratta di un'iniziativa di prevenzione e benessere ideato da Depagroup, in collaborazione con il Comune di Milazzo.

MILAZZO – Tutto pronto per il lancio del progetto “Ama Te Stess@ Estate 2024”. L’iniziativa coinvolgerà la città di Milazzo ed è stata promossa da Depagroup in sinergia con il Comune. Si tratta di un progetto dedicato allo sport ma, soprattutto, alla prevenzione per uno stile di vita più sano.

Attività sportiva e consulenze mediche

L’iniziativa prevede sessioni di allenamento gratuite per tutte le fasce di età, camminate di gruppo, nuotate, attività di screening e giornate informative sulla prevenzione e la salute. Sarà possibile, inoltre, prenotare consulenze con medici specialisti a bordo dell’unità mobile della Depagroup. Gli incontri si terranno tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 24 giugno al 30 settembre.

Nel corso di un incontro con il sindaco Midili e l’assessore Nicosia, l’amministratore di Depagroup Marco De Pasquale ha dichiarato: «Siamo fieri di poter dare il nostro contributo al territorio tramite queste attività che offriremo in forma gratuita. Lo scopo di questo progetto è quello di dare maggiore consapevolezza dell’importanza che hanno le nostre piccole ma continue azioni quotidiane come ad esempio l’alimentazione, il movimento accoppiati ad esami ematochimici e strumentali che ci permettono di tenere sotto controllo l’andamento del nostro organismo e di conseguenza modificarlo se necessario».