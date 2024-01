Milazzo. Anno nuovo, vita nuova per il campo di calcio San Pietro

Il campo di calcio San Pietro, a Milazzo, pronto a diventare un centro sportivo polifunzionale grazie ad un affidamento in concessione

MILAZZO – Sarà trasformato in un centro sportivo polifunzionale, il campo di calcio di San Pietro a Milazzo. La struttura è stata affidata con gara alla società “C&J92” di Milazzo dei calciatori professionisti Francesco Cernuto e Jacopo Dall’Oglio.

La società dovrà versare un canone annuo di quasi 3000 euro, ma l’impegno è per la realizzazione del nuovo centro che comprenderà un campo di calco a 7, un campo di calcio a 5, due campi di Padel, un campo da pallacanestro e pallavolo, un campo di beach volley e foot volley, una pista di bocce, un’area destinata alla scuola calcio e al verde attrezzato per bambini, un’area di ristoro con spogliatoi e un parcheggio.

Cernuto e Dell’Oglio hanno commentato: «Il centro polifunzionale darà la possibilità pertanto di praticare all’interno della struttura ben 7 sport differenti, riuscendo a coinvolgere un’utenza abbastanza eterogenea e permettendo a sportivi che praticano discipline diverse di confrontarsi su vari aspetto del proprio sport. Stimiamo che nel momento di massima presenza all’interno dei campi, saranno coinvolti contemporaneamente circa 60 persone».

L’assessore allo sport, Antonio Nicosia, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che auspica possa essere veicolo d’attrazione per i giovani nel mondo dello sport: «Sono certo che questi giovani imprenditori porteranno a compimento un progetto che sarà di richiamo per coloro che vogliono fare sport e al tempo stesso il Comune potrà avere beneficio dalla gestione di una struttura che riveste una notevole importanza in periferia. Un percorso quello delle concessioni che riguarderà anche altri impianti».