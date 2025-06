Milazzo, attivato sportello informativo per il sovraindebitamento

Attivato a Milazzo uno sportello informativo sul sovraindebitamento per famiglie e imprese, grazie ad un protocollo d’intesa

MILAZZO – Apre a Milazzo un nuovo sportello informativo dedicato al sovraindebitamento di famiglie e imprese. L’iniziativa nasce da un protocollo d’intesa tra il Comune e l’associazione “Osservatorio sulla crisi e sul debito”, con l’obiettivo di offrire supporto a chi affronta difficoltà economiche. Lo sportello, operativo su richiesta presso il palazzo municipale, fornirà orientamento e informazioni sulle possibili soluzioni per gestire situazioni di indebitamento e prevenire conseguenze più gravi.

L’idea è quella di garantire un punto di riferimento per le persone più fragili, offrendo risposte concrete e strumenti di tutela. La crisi economica e le difficoltà finanziarie possono esporre i cittadini a rischi estremi, dal ricorso a meccanismi di usura fino al drammatico fenomeno del suicidio. Con questo progetto, Milazzo si impegna a promuovere l’inclusione sociale e a sostenere chi vive situazioni di disagio, rafforzando la lotta contro le emergenze economiche del territorio.

L’assessore Natascia Fazzeri ha commentato: «Abbiamo ritenuto portare avanti questa ulteriore iniziativa nel settore delle politiche sociali, dopo aver attivato lo sportello “Osservatorio violenza e suicidio” proprio per dare risposte ai cittadini che si trovano a dover vivere e affrontare situazioni di grave crisi debitoria. L’associazione firmataria del protocollo dispone di una organizzazione di professionisti specializzati in grado di dare delle risposte, favorendo anche la conoscenza di tutti gli strumenti e le opportunità offerte in favore dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio e di povertà o di indebitamento anche a seguito di comportamenti vessatori da parte di banche e finanziarie. Situazioni spiacevoli che spesso il soggetto è costretto a gestire da solo. Il Comune vuole essere d’aiuto garantendo un supporto».