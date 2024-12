Milazzo. Autolettura contatore, attivo il servizio su Whatsapp

A Milazzo è possibile effettuare l’autolettura del contatore dell’acqua direttamente su whatsapp, grazie ad un servizio attivato dal Comune

MILAZZO – L’assessore alle finanze e ai tributi di Milazzo, Roberto Mollina, ricorda la presenza del servizio Whatsapp per effettuare l’autolettura del contatore dell’acqua. Il servizio, già attivo da tempo, permette di segnalare tramite messaggistica i propri consumi così da evitare di recarsi presso gli uffici comunali.

Come effettuare l’autolettura del contatore a Milazzo?

Si potrà effettuare l’autolettura scattando una foto al proprio contatore e inviando il tutto tramite WhatsApp al numero 0909231115, insieme al proprio nome, cognome e codice cliente presente nelle bollette idriche.

Una volta ricevuta, la comunicazione sarà verificata e registrata dall’ufficio Servizio idrico integrato, per essere utilizzata nella bolletta dell’anno successivo. Pertanto, chi provvederà a inviare i dati nelle ultime giornate di dicembre vedrà il proprio consumo inserito nella bolletta dell’acqua del 2024.

«Un modo per accelerare i tempi ed evitare discrasie e soprattutto sorprese in bollette -dichiara Mellina- L’autolettura infatti consente di ricevere la bolletta elaborata sulla base dei consumi effettuati e non su quelli stimati. Ovviamente la lettura comunicata sarà sottoposta ad ulteriori verifiche prima di essere acquisita dai sistemi, ma non c’è dubbio che in questo modo oltre ad accelerare i tempi si ha sempre una situazione aggiornata del consumo».