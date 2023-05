Milazzo, cambiamenti ai parcheggi: aggiudicata la gara per la gestione

Novità sul fronte dei parcheggi nella città del Capo dove è stata aggiudicata la gara per la gestione del servizio. Le zone interessate e le nuove tariffe

MILAZZO – Aggiudicata la gara per la gestione dei parcheggi a pagamento nella città di Milazzo. Ad occuparsi del servizio sarà la SIS (Segnaletica Industriale Stradale) di Perugia. La ditta dovrà occuparsi della nuova segnaletica, del controllo della sosta tramite gli ausiliari del traffico, dell’emissione degli abbonamenti e dell’installazione dei parchimetri.

In totale si parla di 987 stalli, di cui 798 a tariffa ordinaria e 189 a tariffa stagionale nella fascia costiera di Ponente. Gli stalli liberi saranno, invece, 935 di cui 723 al centro e 223 a Ponente con l’utilizzo del disco orario per i non residenti in zona.

Le zone e le tariffe previste

Tra i principali cambiamenti le tariffe dei parcheggi, con la suddivisione delle zone interessate in macro aree. Al centro cittadino sarà attiva la sosta a pagamento dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30 tutti i giorni, domenica compresa, con tariffazione differenziata in base alle aree A e B.

Nella zona A (che comprende piano Baele, Cumbo Borgia, via Calì, Cassisi, Cavour,

Chinigò, piazza Caio Duilio, marina Garibaldi sino a Santa Maria Maggiore, via Impallomeni, via Manzoni, piazza Mazzini, via dei Mille, via Regis, piazza della Repubblica, via Luigi Rizzo e via Umberto I) si pagherà 1 euro l’ora.

Nella zona B (che comprende via Siro Brigiano, via San Giovanni, via La Rosa, via Madonna del Lume, via Ten. Minniti e via Giorgio Rizzo) il biglietto sarà di costerà 80 centesimi l’ora.

L’intera zona del centro cittadino, individuata come zona C, avrà attiva la sosta a pagamento dalle 20.30 alle 24.00 tra il 15 giugno ed il 15 settembre con la tariffa di 1 euro all’ora.

Prevista anche una zona D che comprenderà via Marinaio d’Italia, San Papino, Grotta Polifemo sino alla Tonnara, per un totale di 171 stalli. In quest’area i parcheggi a pagamento saranno attivi dal 15 giugno al 15 settembre, con tariffa di 3 euro l’ora per la mezza giornata e di 5 euro l’ora per l’intera giornata.

Prevista infine una tariffa agevolata per piazza 25 Aprile dove saranno disponibili 170 stalli. Qui il costo orario del biglietto sarà di 60 centesimi. Innfine, in tutte le zone sono previste anche forme di abbonamento.