Milazzo, chiesto un tavolo tecnico permanente per riaprire la piscina comunale - Tempostretto

Il Movimento Sportivi Milazzesi si interessa da anni di tutti gli impianti sportivi: "Lasciatevi supportare da noi, addetti e competenti ai lavori"

MILAZZO – Il gruppo composto da sportivi, agonisti e non, e genitori di atleti del mamertino ha preso posizione sulla mancata riapertura della piscina comunale di Milazzo. In una nota stampa diramata il Movimento Sportivi Milazzesi ironicamente sembra non sorprendersi della permanente chiusura della piscina comunale, ma al tempo stesso avanza la proposta di una collaborazione, tramite tavolo tecnico permanente, con le istituzioni per giungere ad una soluzione.

La piscina comunale di Milazzo è chiusa da diversi anni e dal 2019 ha addirittura il tetto scoperchiato dal vento e in queste condizioni è rimasta “nell’indifferenza di gestori e amministratori” si legge nella nota stampa. Questo naturalmente ha portato al deterioramento dei muri che dalle immagini dimostrano come si siano ammuffiti e bisognerà anche valutare l’eventuale compromissione strutturale quando sarà riaperta.

Dal Comune di Milazzo replicano, difendendo l’operato dell’assessore Nicosia, con un documento in cui diverse realtà sportive, tramite loro rappresentanti, esprimono il proprio parere sugli impianti che utilizzano. Sulla piscina Comunale “Pippo Del Bono” invece si legge: “Vi è in essere una concessione da bando pubblico, l’ufficio Sport ha fatto quanto previsto dalla normativa vigente ed ha passato l’incartamento agli uffici preposti per le decisioni opportune. Noi ci auguriamo che presto possa tornare fruibile ai cittadini, è un bene importante che ad oggi non ha avuto fortuna, siamo comunque coscienti che con i costi attuali non è di semplice gestione”.

La proposta del Movimento Sportivi Milazzesi

Il Movimento è attento a tutti gli impianti sportivi cittadini che non sono fruibili per agonisti, sportivi amatoriali, disabili, a causa di una gestione che definiscono “fallimentare e insufficiente”. Senza però puntare il dito verso un’amministrazione comunale specifica, perché dal 2013, anno di nascita del Movimento, se ne sono succedute diverse, l’obiettivo adesso è trovare soluzioni che possano far ripartire lo sport di base e cambiare la mentalità riguardo allo sport, che va inteso non solo come valore sportivo ma anche culturale e sociale, specie dopo la pandemia.

La soluzione è quella di puntare su progetti di riqualificazione sportiva e riconversione degli impianti e il Movimento Sportivi Milazzesi propone la nascita di un tavolo tecnico permanente col Comune, “Lasciatevi supportare dagli addetti e competenti ai lavori, perché solamente ascoltando coloro che negli ambienti sportivi muovono il loro operato sarete in grado di orientare le scelte verso la giusta direzione”.

