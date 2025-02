Milazzo. Cimitero, in arrivo nuovi loculi e camera per urne funerarie

Il Comune di Milazzo ha avviato la ricognizione dei loculi cimiteriali e annuncia: in arrivo nuovi posti al Cimitero

MILAZZO – Migliora la gestione del cimitero di Milazzo, dove negli ultimi mesi sono stati eseguiti diversi lavori. Tuttavia, esistono ancora alcune criticità come l’impossibilità di concedere loculi cimiteriali attigui, per la futura sepoltura di chi è ancora in vita.

È quanto emerso dalla ricognizione dei loculi, avviata dal Comune di Milazzo dopo la delibera di giunta. «Si tratta di un problema reale e di importanza sociale -dichiara l’assessore Angelo Maimone- visto che non più tardi di qualche anno addietro si è verificato che le bare restassero tristemente nella camera ardente del cimitero per alcuni mesi, in attesa di trovare un loculo».

Maimone ha poi aggiunto annunciato l’arrivo di 80 nuovi loculi cimiteriali: «Oggi le cose sono cambiate -ha dichiarato- e stiamo predisponendo gli atti necessari alla costruzione di ulteriori ottanta loculi in attesa di soluzioni ancora migliori».

L’assessore ha quindi aggiunto che si sta valutando la realizzazione di una sala dedicata a custodire le urne funerarie, attraverso una modifica del regolamento comunale dei servizi cimiteriali.

