Milazzo. Ecco come cambieranno i parcheggi a pagamento

Novità in arrivo per i parcheggi a pagamento nella città di Milazzo, dove saranno modificati orari e costi del ticket. Ecco i dettagli

MILAZZO – Cambi in vista per il piano parcheggi della città di Milazzo, che punta ad una revisione delle fasce orarie e dei prezzi dei ticket. Un cambiamento annunciato dall’amministrazione, ma che entrerà in vigore solo dopo l’individuazione del nuovo gestore per cui si sono già avviate le relative procedure.

Il sindaco, Pippo Midili, ha così commentato: «Abbiamo deciso di operare queste modifiche per migliorare l’offerta del servizio di sosta ai cittadini e ritengo che attraverso questa riformulazione delle tariffe si metta tutti nelle condizioni di potersi muovere a seconda delle esigenze, con la certezza di evitare di rincorrere dei posti libera per parcheggiare o correre il rischio di andare incontro alle multe per sosta in zone non consentite».

Andando nel dettaglio, il nuovo piano parcheggi prevederà la suddivisione della città in settori: Il settore A includerà piano Baele, Cumbo Borgia, via Calì, Cassisi, Cavour, Chinigò, piazza Caio Duilio, marina Garibaldi sino a Santa Maria Maggiore, via Impallomeni, via Manzoni, piazza Mazzini, via dei Mille, via Regis, piazza della Repubblica, via Luigi Rizzo e via Umberto I; il settore B includerà via Siro Brigiano, via San Giovanni, via La Rosa, via Madonna del Lume, via Ten. Minniti e via Giorgio Rizzo; il settore C includerà il centro cittadino; il settore D, infine, includerà via Marinaio d’Italia, San Papino e la zona che va dalla Grotta Polifemo sino alla Tonnara.

Nelle zone A e B i parcheggi a pagamento saranno attivi tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30 mentre il ticket avrà un costo di 1 euro l’ora per la zona A e di 80 centesimi l’ora per la zona B.

Nella zona C parcheggi a pagamento anche la sera, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, con un costo di 1 euro l’ora dalle 20.30 alle 24.00

Nella zona D esclusivamente per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre il ticket sarà di 3 euro per mezza giornata e di 5 euro per tutta la giornata. Cambiamenti, infine, anche per Piazza 25 aprile, dove a fronte di 170 stalli la tariffa sarà di 60 centesimi l’ora. Infine, sarà prevista anche l’attivazione di abbonamenti.