Milazzo. Domenica concerto all'alba al Santuario San Francesco di Paola - Tempostretto

Ingresso gratuito con inizio alle 5.45

Un’esperienza musicale unica sta per incantare gli amanti della musica. Domenica 10 settembre, alle ore 5.45 del mattino, il suggestivo Santuario di San Francesco di Paola a Milazzo si trasformerà in uno scenario magico per accogliere un concerto indimenticabile all’alba e sotto le stelle.

Tre talentuosi artisti saliranno sul palco per regalare momenti di pura emozione e melodia. Giovanni San Giovanni, catturerà il pubblico con le sue interpretazioni uniche al violino e al piano. Accanto a lui, la straordinaria Martina La Malfa, che incanterà tutti con la sua voce e la sua grazia. Completa il trio d’eccezione, Nat Minutoli, un virtuoso del sassofono, che farà risuonare note a ritmo jazz che rimarranno impresse nella memoria di chiunque.

Il concerto all’alba e sotto le stelle aggiungerà un tocco di magia all’atmosfera già suggestiva del

Santuario di San Francesco di Paola. Questo evento straordinario rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella bellezza della musica in un contesto altrettanto suggestivo. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli appassionati di musica e cultura.