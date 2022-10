Milazzo. Due anni della giunta Midili: il sindaco tira le somme

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha presentato il resoconto dei suoi primi 24 mesi di amministrazione facendo il punto su progetti attuati e da attuare

MILAZZO – Tempo di tirare le somme nella città del Capo, dove sabato scorso il primo cittadino Pippo Midili ha relazionato alla cittadinanza quanto fatto nei primi due anni di amministrazione. All’incontro, che si è svolto in Piazza Duomo, hanno presenziato tutti i componenti della giunta.

Dalla differenziata alla gestione del Comune

Diversi i punti trattati e sui quali è voluto intervenire il sindaco mamertino. Tra le questioni principali, quella forse più cara all’esecutivo: la raccolta differenziata. In questi due anni sono state diverse le iniziative lanciate per migliorare il servizio, così come le prese di posizione contro l’abbandono di rifiuti –con tanto di installazioni di foto trappole e controlli sul territorio. Per il sindaco il risultato è positivo: Midili, infatti, ha sottolineato come si sia raggiunto il 67% di rifiuto differenziato sul territorio.

Altre questioni trattate hanno riguardato la gestione della macchina amministrativa: dalla stabilizzazione dei precari all’assunzione di nuovi vigili sul territorio. Si è quindi passato ai progetti legati al territorio, tra questi il rifacimento della riviera di ponente ma anche la prossima realizzazione di strutture come il Museo delle tradizioni marinare presso l’ex asilo Calcagno e gli interventi previsti per il Palasport.

Milazzo punta tutto sul settore turistico

Midili ha quindi sottolineato come l’obiettivo principale sia puntare sul turismo: “in tal senso –ha dichiarato- una conquista è stato il riconoscimento di Milazzo quale Ecomuseo. Una visione che inizia con un parco urbano, che intendiamo realizzare nell’area acquistata dalle Ferrovie, prosegue con un’isola pedonale nel centro cittadino ed una ZTL per un Tono che sia fruibile a tutti”.

Infine, l’incontro si è concluso con un impegno da parte del sindaco mamertino: trattare in consiglio comunale, entro il 2023, la questione del Piano Regolatore Generale che dovrà essere rinnovato affinché sia fruibile dalla città.

