Milazzo. E' morta la settantenne investita mentre attraversava la strada - Tempostretto

Tragico epilogo per l'incidente avvenuto questa mattina in via Pistorio

MILAZZO – E’ deceduta questo pomeriggio la settantenne investita da un’auto questa mattina, intorno alle 9, in via Pistorio a Milazzo. La donna stava attraversando la strada quando è stata centrata da un’auto condotta da un 73enne che proveniva della rotatoria di San Papino. Nell’impatto, l’anziana è caduta rovinosamente a terra battendo la testa e perdendo parecchio sangue. Subito soccorsa, è stata trasportata all’ospedale “Fogliani” dove i sanitari, constatate le gravi condizioni, ne avevano disposto il trasferimento in elisoccorso a Palermo. La donna, però, non ce l’ha fatta. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità.