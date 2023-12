Milazzo. Ex scalo ferroviario, al via la progettazione del “Parco TraiMari”

Aggiudicata la gara per la progettazione del “Parco TraiMari” che sorgerà presso l’ex scalo ferroviario di Milazzo. Vince studio di Barcellona

MILAZZO – Ci si avvia verso la progettazione esecutiva del nuovo parco urbano di Milazzo, che sorgerà presso l’ex scalo ferroviario. Denominato “Parco TraiMari” il nuovo centro di aggregazione ospiterà strutture culturali e parcheggi, per una spesa complessiva di 15 milioni. Si parla di quasi 4 ettari da destinare al nuovo parco, di cui circa il 70% dedicato alla realizzazione di aree verdi e percorsi.

«Una opportunità per l’Ente che –spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Santi Romagnolo– non deve attingere ai fondi del proprio bilancio per varare una pianificazione che può davvero rappresentare la svolta per Milazzo. Il Parco urbano che l’Amministrazione ha denominato “TraiMari”, per la posizione equidistante tra la riviera di ponente e quella di levante infatti punta non solo a riqualificare un’area che da tempo è in stato di abbandono, ma anche a creare quel polo di servizi, sia per il porto che per lo stesso centro urbano, che finora è mancato. E al tempo stesso integra un possibile recupero della vecchia stazione Fs, sulla quale l’Amministrazione ha scommesso».

Ad aggiudicarsi la gara, anonima e in forma telematica, per la progettazione è stato lo studio BODAR Bottega d’Architettura di Barcellona Pozzo di Gotto che entro le 18.00 del 21 dicembre dovrà presentare gli elaborati progettuali. Entro giugno 2024 dopo le dovute verifiche e perfezionamenti, si passerà quindi alla progettazione esecutiva. La progettazione sarà finanziata grazie a fondi pari a 770mila euro messi a disposizione dal Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.