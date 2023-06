Milazzo. Al via il Festival del Cinema Italiano, tra gli ospiti anche Matt Dillon

Questa sera l’apertura ufficiale del Festival del Cinema Italiano. A Milazzo, tra gli ospiti, anche la star di Hollywood Matt Dillon

MILAZZO – Mancano ormai poche ore all’avvio ufficiale dell’edizione 2023 del “Festival del Cinema Italiano” che per il secondo anno consecutivo torna ad essere ospitato nella città di Milazzo. Oggi alle 18.00 la serata di apertura presso il Teatro Trifiletti, con la conduzione di Noemi Gherrero e Paky Arcella. Presente anche Daniela Lucchesi, in veste di “madrina” dell’evento.

Quest’anno sono tanti gli ospiti d’eccellenza attesi, di cui è giunta qualche anticipazione nel corso dell’appuntamento di questo martedì alla presenza del sindaco mamertino Pippo Midili, del direttore artistico del Festival Franco Arcoraci e degli artisti Giusy Venuti e Pino Ammendola.

Ospiti d’eccellenza, mostre ed eventi collaterali

Uno dei volti più noti è quello dell’attore hollywoodiano Matt Dillon, famoso per film come “I ragazzi della 56a strada”, “Tutti pazzi per Mary”, “In & out” e “La casa di Jack”. Attesi anche il triplo Premio Oscar Vittorio Storaro e gli attori Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti.

«Siamo ben lieti -ha dichiarato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili- del fatto che, anche quest’anno, il Festival del Cinema Italiano si svolga a Milazzo, consapevoli che un evento di richiamo come questo consentirà alla nostra città di essere un polo di attrazione nazionale per la sua cultura, per il suo valore e per la presenza di ospiti di rilievo. Dopo l’edizione dello scorso anno, sono certo che gli organizzatori riusciranno a promuovere una manifestazione ancora più coinvolgente e che anche la scelta di giugno quale data della manifestazione si rivelerà vincente».

Tra gli eventi collaterali del Festival, oltre al Gran Galà della Tv nel corso del quale saranno premiati volti noti del panorama siciliano, anche la mostra del pittore e scultore Carlo Ghioni che sarà ospitata presso il Teatro Trifiletti e la mostra in onore del pittore e cartellonista Silvano Campeggi, che si terrà a Palazzo D’Amico.

Intanto, questo giovedì diretta su Rai 1 nel corso del programma “Casa Italia” con la presenza di Carlo Gentile e di Roberta Ammendola. Sabato si terrà invece la finale, con la premiazione delle “Stelle d’Argento” sotto la conduzione di Veronica Maya.

Articoli correlati