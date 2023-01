Milazzo riceve finanziamento da 1 milione: i progetti annunciati

Nuovo finanziamento da 1 milione di euro per il Comune di Milazzo, che ha già annunciato quali progetti saranno realizzati con le somme ricevute

MILAZZO – Si apre con l’annuncio di un finanziamento da 1 milione di euro per il Comune di Milazzo, questo 2023 che si preannuncia all’insegna degli interventi pubblici per la città del Capo. A dare notizia delle somme ricevute dal Ministero dell’Interno lo stesso Comune di Milazzo, che in una nota stampa spiega che le risorse saranno destinate allo sviluppo di progetti già esecutivi.

Una delle opere che sarà realizzata con il finanziamento si ricollega agli interventi previsti per Piazza Marconi, in procinto di partire. Ai lavori di restyling della pizza, infatti, si aggiungeranno degli interventi legati alla riqualificazione dell’area dell’ex stazione ferroviaria situata nei pressi della piazza. Altri interventi riguarderanno il rifacimento della rete idrica cittadina e la realizzazione di progetti di mobilità sostenibile per collegare la zona del Borgo alla zona del Tono e a Vaccarella.

Al momento non si conoscono le tempistiche per l’avvio dei lavori, ma realisticamente seguiranno ulteriori annunci dal Comune già nel corso delle prossime settimane.

