Milazzo. Finanziamento da 233mila euro per Palazzo dell’Aquila

Nuovo finanziamento per il Comune di Milazzo, questa volta tocca a Palazzo dell’Aquila che sarà oggetto di interventi di riqualificazione energetica

MILAZZO – Ammonta a 233.000 euro il finanziamento ricevuto dal Comune di Milazzo per intervenire su Palazzo dell’Aquila. Questo finanziamento si aggiunge a quelli annunciati nei giorni scorsi, per interventi di varia natura in atto o in procinto di partire nel comune di Milazzo -come quelli previsti per piazza Marconi.

Nello specifico si parla di interventi di manutenzione per il palazzo municipale ma, soprattutto, di lavori necessari alla riqualificazione energetica dell’intero edificio. Adesso non resta che attendere i prossimi step burocratici necessari all’affido dei lavori.

Intanto il Comune di Milazzo annuncia la conclusione dei lavori presso piazza Missori, anch’essa oggetto di interventi soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione. L’amministrazione ha così commentato: «Anche questo intervento è stato eseguito a costo zero per il bilancio comunale, rientrando nell’ambito di altri interventi di rigenerazione urbana con abbattimento delle barriere architettoniche da eseguire sul territorio comunale, finanziati dallo Stato con decreto del Ministero dell’Interno 30 dicembre 2021».