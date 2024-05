Milazzo, finanziamento da 440mila euro per gli asili nido

Il Comune di Milazzo ha ricevuto un finanziamento da 440mila euro per gli asili nido, che saranno utilizzati per realizzare una nuova struttura

MILAZZO – Finanziamento da 440mila euro per il Comune di Milazzo, che saranno destinati agli asili nido. Si tratta di somme del PNRR disposte nell’ambito del piano per asilo nido dai ministeri dell’istruzione e dell’economia.

Il finanziamento sarà utilizzato per riqualificare l’asilo nido di San Pietro, con particolare attenzione all’ottimizzazione energetica e termica. Previsto anche l’acquisto di giochi inclusivi per i bambini. Le stesse somme, sottolinea il Comune, saranno utilizzate anche per realizzare un nuovo asilo nido che sorgerà a San Giovanni.

Entro il 31 ottobre, adesso, l’appalto dei lavori e la successiva redazione del progetto esecutivo. Si prevedono quindi tempistiche molto strette per l’avvio del bando di gara. Soddisfatto, il sindaco Midili ha sottolineato che l’intercettazione dei finanziamenti punta ad una “rigenerazione urbana senza intaccare un bilancio comunale”.