Milazzo. I guasti idrici saranno notificati per via telematica al Comune

Non serviranno più segnalazioni e controlli del territorio per verificare la presenza di guasti idrici a Milazzo, che si dota di un nuovo strumento informatico

MILAZZO – La città del Capo compie un nuovo passo verso la realizzazione di un territorio sempre più “smart”. Ad essere interessato, questa volta, è il servizio idrico che si dota di un nuovo strumento di monitoraggio e controllo dei guasti alla rete.

Si tratta di un nuovo sistema di telecontrollo, che informerà il Comune in tempo reale dei consumi idrici e della presenza di eventuali disservizi attraverso l’utilizzo del computer ma anche di un semplice smartphone. Per il momento questo nuovo strumento è stato posizionato, in via sperimentale, presso il serbatoio di Monte Trino a Capo Milazzo. Presto, tuttavia, il servizio sarà esteso a tutta la città proprio come anticipato dall’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo.

«L’obiettivo –spiega Romagnolo- è estendere il servizio di automazione e telecontrollo a tutti i serbatoi, impianti di sollevamento e pozzi comunali attraverso risorse da attingere dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021 – 2027. Le schede progettuali per opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica e fognaria comunale sono state puntualmente presentate dal Comune di Milazzo per aderire al Contratto Istituzionale di Sviluppo “Acqua Bene Comune”».