A Milazzo buona la prima per il “Gluten Free Festival”

L’evento, primo in Sicilia, è stato ospitato a Milazzo registrando un boom di presenze. Baronello: "Migliaia di celiaci"

MILAZZO – Come si suol dire, buona la prima per il “Gluten Free Festival” di Milazzo, primo evento in Sicilia di questo genere. L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune, è stato un’occasione per parlare della celiachia e per proporre pietanze senza glutine ai tanti visitatori accorsi. Nel corso della giornata anche momenti di intrattenimento per grandi e piccini, con musica e spettacoli.

Soddisfatto il presidente dell’Aic Sicilia (Associazione Italiana Celiachia Sicilia) Paolo Baronello che ha commentato: “Oggi piangiamo lacrime di gioia perché i migliaia di celiaci venuti da tutta la Sicilia, con la loro presenza, ci hanno ringraziato per tutto quello che abbiamo fatto per loro. Per la prima volta si sono sentiti al centro dell’interesse collettivo dicendo a gran voce ‘noi ci siamo’ e chiedendoci di continuare a vincere per loro”.