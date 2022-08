Milazzo. I bambini di Gigliopoli presentano “spiriti liberi”

Uno spettacolo di luci e colori ma soprattutto di libertà, quello messo in scena dai bambini della colonia estiva di Gigliopoli a Milazzo

MILAZZO – Cosa vuol dire essere “spiriti liberi” oggi? A spiegarlo ci hanno pensato i bambini della colonia estiva di Gigliopoli, a Milazzo. Uno spettacolo ricco di colori, luci e allegria ma soprattutto uno spettacolo che invita a riflettere: su come i bambini si sentano liberi, su come questa libertà o meglio questo “spirito libero” abiti dentro ciascuno di noi pur rimanendo spesso inascoltato.

Un evento che ha rappresentato la degna conclusione della colonia estiva di quest’anno e che vuole essere un augurio di ripartenza per le attività di Gigliopoli, dopo lo stacco dovuto alla pandemia. Un momento di spensieratezza e libertà tanto per i più piccoli quanto per gli adulti presenti.

«Finalmente ci siamo riusciti ed è stato bellissimo. Una Notte ricca di entusiasmo, inclusione, divertimento, una forza della natura di cui sono orgogliosa –ha commentato Maria Teresa Collica, presidente della Fondazione Barone Lucifero– Ogni cosa di questa Notte parla del divertimento, ma anche della crescita morale e culturale di chi fruisce quotidianamente di Gigliopoli».

Alla giornata conclusiva hanno presenziato anche tanti artisti ed è stato proposto un vero e proprio “luna park” con tanto di zucchero filato, pop corn e tutte le attrazioni del caso.