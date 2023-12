Milazzo, i risultati dei settori giovanili della Nino Romano - Tempostretto

I risultati del settore giovanile della Nino Romano prima della pausa

MILAZZO – Riepilogo delle gare che hanno visto protagoniste le “RomaNine” del settore giovanile e della 1ª divisione.

Under 14– Terzo successo consecutivo per le piccole della Romano che, nell’ultimo incontro del 2023, conquistano un’importante vittoria davanti al pubblico di casa, superando la Play Volley Barcellona per 3 a 0. Il campionato riprenderà nel 2024 dopo alcune settimane di pausa. Prossimo appuntamento il 14 gennaio in trasferta contro l’ASD Pallavolo Oliveri.

Under 16- Un’altra vittoria importante per l’under 16 che, tra le mura casalinghe, batte la Saccne Rete Messina per 3 a 0, in un match costantemente controllato dalle mamertine.

A fine gara, le dichiarazioni di Greta Schepis: “Riguardo la partita giocata in casa contro le ragazze del Saccne Rete Messina, posso dire che inizialmente abbiamo avuto qualche difficoltà a mettere in campo ciò che sappiamo far. Punto dopo punto però siamo riuscite a prendere in mano la partita e a portare a casa i tre punti. Proprio in questo incontro ho esordito come palleggiatrice, un ruolo che mi affascina e mi appassiona molto. Sono molto felice che il mister mi abbia dato fiducia e lo ringrazio tanto. Sono entusiasta dei risultati della squadra perché, pur essendoci allenate pochissime volte tutte insieme, stiamo riuscendo ad amalgamarci sempre di più”.

Dopo la pausa, il campionato riprenderà il 16 gennaio, data in cui le “RomaNine” affronteranno l’SSD Trinisi.

Under 18– Nonostante una prestazione altalenante, la Nino Romano batte l’SSD Trinisi in trasferta per 3-1. Complici alcuni cali di concentrazione delle nostre, la formazione avversaria riesce a vincere il terzo parziale ai vantaggi, ma la Romano reagisce bene nel quarto set e chiude l’incontro a suo favore. I tre punti conquistati consentono comunque alle ragazze dell’under 18 di terminare l’anno da prime in classifica a punteggio pieno.

Le dichiarazioni di Ilaria Prizzi: “La partita di giovedì sicuramente non è stata una delle nostre migliori prestazioni; potremmo definirla un po’ “altalenante”, con momenti di massima concentrazione e costanza e momenti no. Il primo set lo iniziammo abbastanza bene, sbagliando veramente pochissim; infatti ci siamo portate avanti con un discreto vantaggio. Poi, però, nei set successivi si è rotto l’equilibrio che ci ha portato a perdere il terzo parziale, anche perché l’avversario era in partita e ne ha saputo approfittare. Nonostante ciò, il risultato ci ha dato ragione e anche questa volta abbiamo portato i tre punti a casa che ci consentono di rimanere in testa alla classifica. Ora iniziano le vacanze ma noi continueremo ad allenarci con sempre maggiore serenità che, sono certa, ci permetterà di ripartire con il consueto entusiasmo. Buon Natale e buone vacanze a tutti!”

Il prossimo match vedrà le “RomaNine” sfidare in casa la New Building Sant’Agata, seconda in classifica.

1ª divisione- Turno di riposo per la formazione impegnata nel campionato di 1ª divisione, che tornerà sul campo di gioco nel 2024. Il prossimo match sarà il 3 gennaio contro Unipegaso-Conad Messina.