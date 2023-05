Milazzo. I volontari ripuliscono la spiaggia del Tono, era piena di rifiuti

L’iniziativa è stata promossa dal Museo del Mare di Milazzo, in sinergia con il Comune, l’AMP e altri enti e associazioni del territorio

MILAZZO – La lotta contro l’inquinamento, per preservare non solo i paesaggi bensì anche gli ecosistemi locali, passa anche per il volontariato. Questa domenica l’appuntamento per ripulire la spiaggia del Tono, che è stato promosso dal Museo del Mare di Milazzo in sinergia con il Comue, l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, Marevivo Onlus, Sea Shepherd Italia e diverse associazioni cittadine.

Sono numerosi i rifiuti che sono stati raccolti nel corso della giornata, inserita nel programma #EUBeachCleanup della Commissione europea. Ripuliti anche i fondali circostanti la Ngonia del Tono, grazie al supporto del Milazzo Diving Center che ha fornito l’attrezzatura necessaria e all’aiuto di Scubapro e PADI AWARE Foundation.

Il biologo milazzese Carmelo Isgrò, fondatore del Museo del Mare di Milazzo, ha commentato in diretta sui social la giornata sottolineando come un vero e proprio angolo di paradiso quale è la spiaggia del Tono sia stato funestato dalla presenza di rifiuti di ogni tipo.

Tramonti spettacolari come quelli che si possono osservare dalla spiaggia -tra i più belli, quelli di Milazzo- letteralmente “sporcati” dall’inciviltà di chi non si pone alcuno scrupolo nel gettare rifiuti in ogni dove. Adesso la spiaggia e i fondali sono di nuovo puliti, l’auspicio è che lo rimangano per molto tempo.