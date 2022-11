Milazzo. Scoppia il caso multe: nuova interrogazione consiliare

Nel documento il consigliere comunale spiega che “i verbali trasmessi ammonterebbero ad oltre 10.000 unità” e chiede spiegazioni

MILAZZO – È ancora la vicenda delle multe dell’asse viario di Milazzo a tenere banco nella città del Capo. Una vera e propria “questione sociale” come è stata definita più volte, che ha visto sanzionati diversi automobilisti e che ha portato lo stesso sindaco ad intervenire appellandosi al Prefetto di Messina.

Nei giorni scorsi della questione se ne è discusso in consiglio comunale, seppur senza troppi risultati e adesso, dopo l’interrogazione del consigliere Foti arriva un ulteriore intervento da parte del consigliere della lega Damiano Maisano.

Maisano, che ha presentato a sua volta un’interrogazione con ben 22 punti, chiede all’amministrazione di ricevere chiarimenti su diverse questioni. Nel documento il consigliere sottolinea come “i verbali trasmessi ammonterebbero ad oltre 10.000 unità”. Un dato a fronte del quale, adesso, si chiede il valore esatto ma anche di conoscere nei dettagli come siano state inviate le notifiche relative alle multe (correlate dalle foto richieste dagli automobilisti) e quali siano state le spese sostenute dal comune. Tra i punti anche la questione delle telecamere, per le quali il consigliere chiede se le telecamere “siano state omologate come previsto dalle norme del codice stradale”. Insomma, diverse le questioni che dovranno essere affrontate nel corso del primo consiglio utile.

