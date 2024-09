Milazzo. Il Distretto D27 attiva i tirocini di inclusione sociale

Sono 26 i tirocini di inclusione sociale attivati nell’area del Distretto Socio Sanitario D27 di cui Milazzo è Comune capofila

MILAZZO – Nuove opportunità per i cittadini in difficoltà economiche che, nel Distretto Socio Sanitario D27, potranno prendere parte a 26 tirocini di inclusione sociale. Ad annunciarlo è il Comune di Milazzo, in veste di capofila del distretto, che spiega come sia già stato pubblicato il relativo avviso.

Nello specifico, i tirocini saranno destinati alle persone titolari di ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e alle famiglie nelle quali siano presenti disoccupati con un ISEE inferiore ai 9.360 euro. Il tirocinio prevederà dei percorsi di formazione e inserimento lavorativo, con l’obiettivo di favorire l’inclusione economica e sociale dei partecipanti.

Le attività si svolgeranno presso aziende del terzo settore, studi professionali e altri operatori economici che saranno selezionati tramite un apposito avviso pubblico.