Milazzo, pronto il parco giochi inclusivo: ecco quando si inaugurerà

Tutto pronto per il nuovo parco giochi inclusivo di Milazzo, realizzato presso Piazza Impastato. Ecco quando si terrà l'inaugurazione

MILAZZO – La nuova area giochi attrezzata di Milazzo, dedicata a tutti e con giochi inclusivi anche per chi ha difficoltà motorie, è pronta per essere inaugurata. Si tratta di un intervento eseguito presso Piazza Impastato, dove è stata sostituita la pavimentazione in gomma e sono stati apposti nuovi giochi.

Nello specifico, il parco giochi è stato realizzato cercando di abbracciare diverse fasce d’età con due aree: una per i più piccoli (dai 2 anni in su) e una per i bambini più grandi (dai 6 anni in su).

Adesso, conclusi i lavori, non resta che l’inaugurazione che si terrà il 29 giugno. L’appuntamento è fissato per le 19.45 e interverranno il sindaco Pippo Midili, gli assessori, il presidente del consiglio comunale Oliva, i consiglieri comunali e le varie autorità cittadine.

