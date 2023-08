Milazzo. Il "Periplo del Capo" assegna il titolo regionale nella 10 km di fondo - Tempostretto

Domenica previste due gare di fondo nel mare di Milazzo, la più breve nel pomeriggio in ricordo di Aurelio Visalli

MILAZZO – Domenica di nuoto in acque libere nel comune mamertino che vedrà circa 200 nuotatori provenienti da tutta la Sicilia gareggiare nel “7° Periplo del Capo” e al “3° Memorial Visalli”. Le due competizioni sono organizzate dall’Uysse e da Baia S. Antonio e rientrano entrambe nel circuito Gp Sicilia Openwater, in un programma di sette appuntamenti stagionali i due eventi milazzesi sono inseriti nella quinta tappa sotto la denominazione della “Milazzo Marathon Swim Event”.

Il 27 agosto alle ore 9 partiranno da Croce di Mare, riviera di Levante, i nuotatori impegnati nella 10 km di fondo che circumnavigheranno (Periplo) il Capo per chiudere le proprie fatiche davanti al Lido “La Tonnara” sulla riviera di Ponente, zona Tono. La 10 km è anche gara storica Fin ed ha un fascino particolare perché a differenza delle altre del circuito Fondo è la più lunga, le altre sono tutte di 5 km tranne la Traversata delle Egadi di 6 km, le tappe di Milazzo e Favignana poi sono diverse dalle altre perché si svolgono in linea, ovvero con sede di partenza e di arrivo diverse rispetto a quelle in circuito.

Nel pomeriggio alle ore 15 invece con partenza e arrivo a Tono, sempre davanti al Lido “La Tonnara”, la gara del circuito sprint “3° Memorial Visalli” sulla distanza del miglio di 1.852 metri. La gara dove si registrano il maggior numero di iscritti, tra agonisti e master, la stima ufficiosa è al momento di 175 nuotatori, che gareggeranno in ricordo di Aurelio Visalli, sottoufficiale della Capitaneria di Porto di Milazzo che perse la vita nel settembre 2020 salvando la vita ad un bagnante che si era tuffato nel mare in tempesta.

