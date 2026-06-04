Milazzo. Il sindaco Midili nomina la nuova giunta e assegna le deleghe

Ecco chi sono i componenti

Il sindaco Pippo Midili ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale, procedendo contestualmente all’assegnazione delle deleghe assessorili con l’obiettivo di garantire una più efficace organizzazione dell’azione amministrativa e una gestione funzionale dei principali settori dell’Ente.

La squadra di governo cittadino risulta così composta:

Santi Romagnolo assume le deleghe ai Lavori pubblici, all’Urbanistica, ai Servizi manutentivi, al Servizio idrico integrato e alla Programmazione strategica.

Giulia Buono assume le deleghe ai Beni culturali, alla valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, alla Pubblica istruzione, ai Rapporti con il pubblico e alla Toponomastica.

Nino Italiano guiderà i settori dello Sviluppo economico, dei Servizi cimiteriali, dei Servizi demografici e della valorizzazione delle attività commerciali e artigianali.

Marina Capone sarà responsabile delle deleghe alla Polizia Municipale, alla Viabilità, alla Protezione Civile, al Trasporto Pubblico Locale, al Contenzioso e alla Portualità.

Santi Saraò avrà competenza in materia di Sport, Personale, Verde pubblico e gestione del patrimonio sportivo comunale.

Valentina Cocuzza seguirà il Bilancio, il Patrimonio, le Politiche tributarie, il Bilancio consolidato, nonché i settori della Pubblicità e delle Affissioni.

Giuseppina Catanzaro si occuperà di Promozione turistica e valorizzazione territoriale e delle produzioni locali, Eco-museo e Florovivaismo.

Il sindaco Pippo Midili manterrà direttamente le deleghe all’Ambiente, ai Servizi sociali, alla valorizzazione dei grandi eventi e alla gestione della Cittadella fortificata, settori considerati strategici per il percorso di sviluppo della città.

«Con l’assegnazione delle deleghe – dichiara il sindaco Midili – prende forma una squadra amministrativa chiamata a lavorare con spirito di collaborazione, competenza e responsabilità per affrontare le sfide che attendono la città. L’obiettivo è garantire continuità amministrativa, efficienza nei servizi e una sempre maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini, valorizzando al contempo le straordinarie potenzialità del territorio di Milazzo».