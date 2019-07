Milazzo, imprenditori del Tono organizzano le navette - Tempostretto

Iniziative volte a inseguire il successo turistico di Milazzo, grazie ai social e agli imprenditori, la città vive il turismo a suo modo.

Ne abbiamo parlato con Marcello Amato, gestore del lido Stone Beach, da sempre riferimento della movida e della ristorazione nei pressi del Tono di Milazzo.

A fronte dei disservizi, si rende indispensabile collegare la piana della città con la sua parte più affollata d’estate. Abbiamo notato interi autobus vuoti, passare in orari distanti dalle esigenze dei bagnanti. C’è anche poca sensibilità sul tema trasporti pubblici ecco perché il tono esplode di auto in sosta.

Ed è così che gli imprenditori si organizzano, promuovendo buone pratiche, come l’uso di materiali non inquinanti. Lo Stone ha deciso di mettere un servizio navetta a orari per collegare le strade del centro col Tono. Un servizio per i cittadini e i turisti.

Altri locali hanno avviato iniziative del genere tese a migliorare i servizi turistici della città, visto anche il boom delle strutture ricettive. Un’offerta che tende a diversificarsi, partendo proprio dai lidi: Baia del Tono e La Tonnara Beach Club offrono una serie di iniziative pensate per le famiglie e i più piccoli. Storie di imprenditori che stanno credendo fortemente nella città di Milazzo.