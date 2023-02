Milazzo. La proposta: impianti fotovoltaici lungo l’asse viario

Ottenere energia rinnovabile con impianti fotovoltaici installati nell’asse viario di Milazzo, la proposta di tre consiglieri comunali

MILAZZO – Energia rinnovabile al centro di una mozione, a Milazzo, presentata dai consiglieri Massimo Bagli, Maria Magliarditi e Danilo Ficarra. I tre esponenti del consiglio comunale chiedono che l’amministrazione disponga l’avvio di una gara pubblica per l’installazione di impianti fotovoltaici lungo l’asse viario.

Una proposta scaturita, spiegano i consiglieri, dalla necessità di investire sull’energia rinnovabile anche in funzione della recente crisi energetica.

«La produzione di energia che se ne ricaverebbe -dichiarano i consiglieri- troverebbe applicazioni locali di non poso rilievo, anche e soprattutto in un periodo come quello attuale, in cui le risorse energetiche soggiacciono ad una generale contrazione di offerta e correlato aumento dei costi. Si aggiunga che, di recente, sono state siglate intese fra la Regione Siciliana e l’Enel, volte alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e che, quindi, un bando di gara relativo a tale progettualità troverebbe facilmente soggetti economici interessati».