Milazzo. La riviera di Ponente si rifà il look: si inizia dalle strade

In via di completamento gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale di Ponente, a Milazzo. Ma l’amministrazione ha progetti più in grande

MILAZZO – Pronti ad essere completati gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale della riviera di Ponente, nella città del Capo. Gli interventi, eseguiti dalla Città Metropolitana di Messina, hanno riguardato il rifacimento del tratto presso l’incrocio di via Rio Rosso e via Orgaz. Adesso manca l’ultimo tratto che sarà completato a breve: quello che collega via Rio Rosso con l’asse viario all’altezza di contrada Fondaco Pagliaro.

Per permettere l’esecuzione dei lavori sarà necessario ritoccare la viabilità, con modifiche attive dal 26 al 28 ottobre. Nello specifico sarà attiva una riduzione della carreggiata presso l’area del lungomare sulla quale si andrà ad intervenire, mantenendo comunque attivo il doppio senso di marcia.

Le novità per la riviera di Ponente, tuttavia, non sono finite: lo scorso agosto infatti l’amministrazione aveva annunciato una vera e propria rivoluzione in chiave turistica, grazie ad un progetto dell’importo di14 milioni e 710mila euroche è stato inserito dalla regione tra le opere che saranno finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

Si parla di un vero e proprio rifacimento della zona di Ponente, con aree dedicate allo sport e alla cultura nell’ottica di attrarre i flussi turistici che ogni anno –soprattutto durate il periodo estivo- si riversano sul territorio.

