Milazzo, l’Area Diana si rifà il look: al via interventi sulla facciata

Interventi di messa in sicurezza e rifacimento della facciata, per l'Area Diana di Milazzo dove sono previsti anche altri lavori

MILAZZO – Previsti diversi interventi per l’Area Diana di Milazzo. Il palazzo, che si trova nel centro del mamertino, riceverà un rifacimento della facciata e sarà oggetto di interventi di messa in sicurezza.

Ad annunciarlo è la stessa amministrazione, che anticipa come si sia raggiunta anche un intesa con il demanio affinché si possa rendere funzionale la struttura. Adesso non resta che attendere le progettualità dagli uffici, così da avviare ulteriori lavori.

Soddisfatto, il sindaco Midili ha sottolineato come la struttura diverrà un centro funzionale tanto al territorio quanto al turismo grazie alla sua posizione strategica: «Ridiamo decoro e dignità -ha dichiarato- a questa grande area strategica assicurando anche le condizioni di sicurezza in attesa della progettualità. Era importante dopo decenni “rigenerare” questa parte importante della città che rischia di ammalorarsi in modo definitivo. Abbiamo tante idee per il recupero e la valorizzazione e ritengo che risolta positivamente la questione burocratica col demanio, si possa lavorare per dare il giusto ruolo anche a questa zona».