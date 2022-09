Milazzo. Laura Efrikian si racconta nel suo nuovo libro “Una famiglia armena”

Prima moglie di Gianni Morandi, l’attrice è stata ospite di Palazzo d’Amico

MILAZZO – La città del Capo torna a proporre nuovi appuntamenti dedicati alla storia e alla cultura. A Milazzo, tra le mura di Palazzo d’Amico, è avvenuta la presentazione del libro “Una famiglia Armena” dell’attrice e presentatrice Laura Ephrikian, più nota come Efrikian e prima moglie di Gianni Morandi.

Tante le presenze registrate, per un momento dedicato non solo alle esperienze di vita dell’attrice italiana ma anche alle vicende che hanno riguardato il popolo armeno, vittima di genocidio nel 1915. Nel corso della presentazione, infatti, Ephrikian ha voluto ricordare la vita del padre, violinista e direttore d’orchestra di origine armena.

Il manoscritto, che nasce dunque per riflettere e far riflettere, avrà poi il duplice scopo di rappresentare un’importante opera benefica: i proventi della vendita, infatti, saranno devoluti alla Comunità del Villaggio di Mambrui i Kenia, per la realizzazione di nuovi pozzi d’acqua. Soddisfatto per il successo dell’evento, l’assessore Alesci ha sottolineato l’importanza della cultura per la comunità. L’incontro è stato moderato dalla giornalista Maria Caterina Calogero.