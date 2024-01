Milazzo, lunghe code al cinema per il film di Alessandro Siani

“Succede anche nelle migliori famiglie” fa registrare il tutto esaurito. Un successo il film di Alessandro Siani, girato a Milazzo e Cefalù

MILAZZO – La città del Capo conquista sul grande schermo, grazie al film “Succede anche nelle migliori famiglie” di Alessandro Siani. La pellicola, girata a Milazzo la scorsa estate e in parte a Cefalù nella provincia di Palermo, ha fatto registrare il tutto esaurito presso il The Screen Cinemas del Parco Corolla.

Lunghe code già dalla notte di capodanno, quando si è tenuta la prima, con diversi spettatori costretti ad attendere l’ultima proiezione a causa dell’esaurimento di posti disponibili.

Un successo annunciato che, tuttavia, attesta l’interesse dei milazzesi e dei cittadini del comprensorio per l’ultima fatica di Siani. Soddisfatto per questo risultato, il sindaco Pippo Midili ha invitato Siani a Milazzo dopo averlo contattato telefonicamente per discutere dei risultati del film. “Ci tenevo a rendere omaggio a Milazzo” è stato il commento del regista, mentre il primo cittadino ha sottolineato la bontà della trasposizione cinematografica dei paesaggi del mamertino.