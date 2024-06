Mare Sicuro 2024, l’operazione della Guardia Costiera al via anche a Milazzo

Al via, anche per questa stagione estiva, l’operazione “Mare Sicuro” della Guardia Costiera

MILAZZO – La Guardia Costiera torna ad intensificare le operazioni di controllo e prevenzione delle coste siciliane. Prende ufficialmente il via l’operazione “Mare Sicuro 2024” che coinvolgerà diversi Comuni del territorio, tra cui anche Milazzo.

Ogni giorno saranno impiegati 3000 uomini e donne del Corpo della Capitaneria di Porto, oltre 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei, per 8000 km di costa che sarà costantemente pattugliata. Già nei giorni scorsi le prime operazioni di soccorso, che hanno interessato alcuni diportisti. La scorsa estate sono stati effettuati 244mila controlli, per 1716 persone soccorse e 496 diportisti interessati dalle operazioni di salvaguardia.

Per quest’anno, spiega la Guardia Costiera, la prevenzione sarà la parola chiave ma non solo: particolare attenzione sarà riservata, infatti, alla tutela ambientale soprattutto in funzione delle molte aree naturalistiche presenti sul territorio nonché del delicato equilibrio degli ecosistemi marini.