Milazzo, Maurizio Battista inaugura la stagione degli spettacoli al Castello

Sarà il cabarettista Maurizio Battista ad inaugurare la stagione degli spettacoli al Castello di Milazzo, dove è stata realizzata una nuova tribuna

MILAZZO – Questo venerdì 28 luglio si parte con la stagione degli spettacoli al Castello di Milazzo, dove è stata da poco realizzata una nuova tribuna mobile da 2000 posti adiacente all’area del Duomo Antico di Santo Stefano.

Il primo degli appuntamenti, quello del 28 luglio, avrà inizio alle 21.30 e vedrà come ospite il cabarettista Maurizio Battista che avrà il compito di inaugurare la nuova location dedicata agli eventi presso la cittadella fortificata. Un inizio che apre la strada agli imprenditori, per il sindaco di Milazzo Pippo Midili, che sottolinea la valenza del Castello nell’ambito del turismo, dell’arte e dello spettacolo.

Altri artisti di spessore sono attesi per le prossime giornate: Drusilla Foer, Francesco Cicchella, Max Angioni ed Enrico Brignano.

«Abbiamo lavorato -ha dichiarato Midili- per far sì che Milazzo possa diventare nuovamente riferimento degli spettacoli estivi come lo è stata negli anni ’90 quando questa città ha ospitato artisti del calibro di Carreras, Venditti, Paganini sino da ultimo Mario Biondi».