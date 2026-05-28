Milazzo. Midili indossa nuovamente la fascia tricolore tra emozione e ringraziamenti alla squadra

La proclamazione del sindaco confermato dalle urne. Come cambia la geografia del consiglio comunale



Indossa nuovamente la fascia tricolore Pippo Midili, confermato sindaco di Milazzo con percentuali da tributo. Ad accogliere la proclamazione un lungo applauso da parte di sostenitori, candidati e cittadini presenti. Il sindaco Midili, accompagnato dalla moglie Sabrina Bresolin e dai familiari, ha rivolto un ringraziamento alla comunità milazzese per il consenso espresso. “È un momento molto emozionante – ha dichiarato il sindaco Midili – perché dietro questo risultato ci sono anni di lavoro, sacrifici e responsabilità. Credo che i milazzesi abbiano premiato il lavoro concreto e un modo equilibrato di amministrare, mettendo sempre al centro la città”.



Rielezione lavoro di squadra

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il valore del lavoro di squadra che ha caratterizzato il percorso amministrativo degli ultimi anni: “Questa non è la vittoria di una sola persona, ma il risultato del lavoro condiviso con assessori, consiglieri, candidati e tutte le persone che hanno creduto nel nostro progetto amministrativo”. Il risultato elettorale ha registrato un ampio consenso, con circa il 60 per cento dei voti assegnati al sindaco e oltre il 70 per cento alla coalizione che lo ha sostenuto. “Milazzo ha scelto la moderazione, il dialogo e la concretezza – ha aggiunto –. Da domani si torna subito al lavoro perché le aspettative dei cittadini sono alte e ci attendono numerosi interventi già programmati”.

Le novità in consiglio comunale



Successivamente il magistrato Noemi Genovese ha ufficializzato anche la composizione del nuovo Consiglio comunale con la proclamazione dei 24 consiglieri eletti. Tra gli elementi emersi dalla verifica definitiva delle operazioni elettorali, il ritorno del

Partito democratico in Consiglio comunale dopo cinque anni di assenza, grazie al seggio ottenuto dalla coalizione progressista guidata dal candidato sindaco Michele Vacca. A rappresentare il Partito democratico nell’Aula di palazzo dell’Aquila sarà Gioacchino Abbriano, già candidato sindaco del Pd nel 2015. Abbriano ha ottenuto lo stesso numero di preferenze della candidata Maria Grazia Gitto, 147 voti, risultando però eletto in virtù della posizione superiore occupata nella lista.